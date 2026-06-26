Apple'ın zam kararı tedarikçileri vurdu: Hisseler bir gecede çakıldı

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Apple'ın MacBook ve iPad ürünlerinde yüzde 30'a varan kapsamlı fiyat artışlarına gitmesinin ardından yükselen yarı iletken maliyetleri yatırımcılar arasında endişelere yol açtı. Tüketici talebini ve teknoloji harcamalarına yönelik artan kaygılar, Apple'ın tedarik zincirinde sert satışları beraberinde getirdi.

Apple hisseleri bir gecede yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 250 milyar dolar eridi. Sert düşüş, güçlü yapay zeka talebi beklentileriyle olumlu görünüm açıklayan Micron Technology'nin yarattığı iyimser havayı da dağıttı.

Güney Koreli bellek üreticileri sarsıldı

En sert darbeyi ise Güney Koreli bellek üreticileri aldı. Apple'ın iPhone ve Mac ürünlerinde kullanılan DRAM ve NAND belleklerin önemli tedarikçileri arasında yer alan SK Hynix hisseleri yüzde 9,4 gerilerken, Samsung Electronics yüzde 9,2 düştü.

Apple'ın üst segment iPhone modelleri için kamera modülleri üreten LG Innotek hisseleri yüzde 3,8 değer kaybetti. AirPods ve Apple Watch montajının yanı sıra giderek daha fazla iPhone üretimi gerçekleştiren Çin merkezli Luxshare Precision ise yüzde 9,4 düşüş yaşadı. Son yıllarda Apple'ın en hızlı büyüyen üretim ortaklarından biri haline gelen şirket, satış baskısından en fazla etkilenen tedarikçilerden biri oldu.

Japon tedarikçiler de etkilendi

Japonya'daki tedarikçiler de satış dalgasından kaçamadı. Apple cihazlarında kullanılan batarya teknolojilerinin önemli tedarikçilerinden TDK yüzde 8,2 gerilerken, çok katmanlı seramik kapasitör üreticisi Murata Manufacturing yüzde 6,9 değer kaybetti. iPhone kamera sistemlerinde kullanılan görüntü sensörlerinin üreticisi Sony hisseleri ise yaklaşık yüzde 1 düştü.

Satış dalgası Tayvanı teğet geçti

Buna karşılık Tayvan merkezli tedarikçiler daha dirençli bir görünüm sergiledi. Apple'ın A serisi ve M serisi işlemcilerinin tek üreticisi olan TSMC'nin hisseleri sınırlı hareket ederken, şirketin en büyük iPhone montaj ortağı Foxconn da günü yatay tamamladı. Premium iPhone kamera lenslerinin önde gelen üreticilerinden Largan Precision hisselerinde de önemli bir değişim görülmedi.

Son dönemde yapay zeka kaynaklı çip talebine odaklanan piyasalar, şimdi ise artan bellek maliyetlerinin yaratabileceği enflasyonist baskıları konuşuyor. Micron'un güçlü finansal sonuçları yarı iletken sektörüne yönelik beklentileri desteklese de, Apple'ın fiyat artırma kararı cihaz üreticilerini maliyet baskısıyla karşı karşıya getirdi. Yatırımcılar da özellikle Apple'ın talebine bağımlı şirketlerde riskleri yeniden değerlendirmeye başladı.