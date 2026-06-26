Asya borsaları geriliyor, KOSPI'de düşüş yüzde 5'i geçti

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Asya piyasaları Cuma günü sert düşüşle güne başladı. Güney Kore KOSPI endeksi %5.7 ve 508 puanın üzerinde değer kaybederken, Japonya Nikkei 225 endeksi %3.9 düşerek 2.800 puanın üzerinde geriledi. Apple'ın artan çip maliyetlerini dengelemek için ürün fiyatlarını yükseltmesi, yapay zeka değerlemelerine ilişkin endişeleri tazeledi ve yatırımcılar bu haftaki teknoloji rallisinden sonra kar realizasyonuna yöneldi.

Micron Technology'nin güçlü bilançosuna rağmen Apple'daki %6'lık düşüş, Nasdaq 100'ün erken kazançlarını koruyamamasına yol açtı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0.8, S&P 500 vadeli işlemleri ise %0.4 gerilemiş durumda.

Bölgesel zayıflık, yatırımcıların çeyrek sonu öncesinde teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını azaltmasıyla daha da derinleşti. MSCI Asya Japonya Hariç endeksi yaklaşık %2.8 kayıpla haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

Güney Kore ve Japonya çip rallisinin ardından satış dalgasıyla karşı karşıya

Micron'un hafta başında açıkladığı güçlü sonuçlara rağmen geri çekilme yaşandı. Apple'ın Mac ve iPad fiyatlarına yaptığı zam, artan bellek ve depolama maliyetlerine dikkat çekerek, yapay zeka altyapı maliyetlerinin teknoloji talebini nasıl etkileyebileceğine ilişkin endişeleri yeniden alevlendirdi. Güney Kore'nin ağırlık çip üreticileri Samsung Electronics ve SK Hynix, her ikisi de %6'nın üzerinde düşüş yaşadı. Yerel medyada her iki şirketin de yarı iletken kapasitesinde önemli uzun vadeli yatırım artışına hazırlandığı haberleri, Perşembe günkü yükselişin ardından yatırımcıların kar almasına neden oldu. Bu iki hisse, bir gün önceki büyük ralliden sonra Asya endeksleri üzerinde en büyük baskı unsurları arasında yer aldı.

Japonya'da SoftBank Corp, OpenAI'in potansiyel halka arzını 2027 yılına erteleyebileceği haberlerinin ardından yaklaşık %13 değer kaybetti. Bu gelişme, Japon teknoloji yatırımcısı için önemli bir katalizör olarak görülen IPO beklentisini öteledi. Japonya'nın Haziran ayı Tokyo enflasyon verileri ise fiyat baskılarının devam ettiğini ortaya koydu. Çekirdek TÜFE yıllık %1.6'ya yükselirken, yakından takip edilen çekirdek-çekirdek enflasyon %0.7'den %1.1'e hızlandı. Bu veriler, Japonya Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz artışı beklentilerini canlı tuttu.

Çin endeksleri zayıflarken bölge genelinde kayıplar yayıldı

Hong Kong Hang Seng endeksi %2, Şanghay Shenzhen CSI 300 %2.6 ve Şanghay Bileşik endeksi %1.7 düşüş kaydetti. Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yatay seyrederken, Singapur FTSE Straits Times %0.7 ve Endonezya Jakarta Bileşik endeksi %0.4 geriledi. Tayland SET endeksi ise %0.7 yükselerek bölgedeki nadir kazanç sağlayanlardan biri oldu. Hindistan piyasaları Muharrem tatili nedeniyle kapalı kaldı.

Yatırımcılar Perşembe günü açıklanan karışık PCE enflasyon verilerinin ardından Fed'in sıkılaştırma beklentilerindeki hafiflemeyi de değerlendirmeye devam etti. Qualcomm'un uzun vadeli yapay zeka gelir tahminine ilişkin iyimser açıklamaları, teknoloji hisselerindeki yüksek volatiliteye rağmen duygu durumuna bir miktar destek sağladı. Brent petrolü varil başına 75 doların altında işlem görerek Orta Doğu arz endişelerinin hafiflemeye devam ettiğine işaret etti.

Haftanın son işlem gününde Asya piyasaları, teknoloji sektöründeki belirsizliğin ve küresel faiz görünümünün gölgesinde dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar önümüzdeki hafta açıklanacak ABD istihdam verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarını yakından takip edecek.