Avrupa borsaları yükselişe geçti

Avrupa borsaları güne satıcılı başlamasının ardından rotasını yukarı çevirdi. Yatırımcılar, Orta Doğu’dan gelen diplomatik haberleri ve yoğunlaşan şirket bilançolarını yakından takip ediyor.

Avrupa endeksleri, Trump yönetiminin İran’ın sunduğu barış teklifine soğuk bakabileceği yönündeki haberlerle dalgalandı. İlk saatlerdeki kayıplarını geri alan piyasalar, öğle saatlerinde pozitif bölgeye geçti.

Avrupa borsalarının ortak göstergesi niteliğindeki Pan-Avrupa Stoxx 600 endeksi yüzde 0,2 oranında değer kazanarak işlem görüyor. Almanya'da Dax endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 artış kaydetmiş durumda bulunuyor.

Şirket bilançoları piyasayı hareketlendirdi

Kurumsal tarafta açıklanan kâr raporları hisse bazlı hareketleri hızlandırdı. Enerji devlerinden BP, yükselen petrol ve doğalgaz fiyatlarının etkisiyle ilk çeyrek kârını bir önceki yıla göre iki katından fazla artırdı.

Norwegian Air Shuttle hisseleri de beklentilerden daha az operasyonel zarar açıklamasıyla yükseldi. Şirket, artan yakıt maliyetlerine karşı aldığı önlemlerin meyvesini topladığını bildirdi.

İlaç sektörü değer kaybetti

İsviçreli ilaç üreticisi Novartis, yatırımcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin ilk çeyrek çekirdek işletme kârı analistlerin beklentilerinin altında kaldı ve bu durum hisselerde düşüşe yol açtı.

Piyasalarda genel hava, küresel enerji krizinin enflasyonist baskıları tetikleyebileceği yönündeki endişelerle şekillenmeye devam ediyor. Merkez bankalarının faiz politikaları bu veriler ışığında yakından izleniyor.

Trump İran teklifine mesafeli duruyor

Uluslararası basında çıkan haberlere göre Trump, İran’ın iki aydır süren savaşı sona erdirme teklifinden memnun kalmadı. Teklifin Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmayı ancak nükleer müzakereleri ertelemeyi öngördüğü belirtildi.

Trump, Şubat sonunda başlatılan operasyonların temel amacının İran’ın nükleer kapasitesini yok etmek olduğunu sık sık dile getirmişti. Bu nedenle nükleer başlığın ötelenmesi önerisi Washington'da karşılık bulmadı.

Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor

Diplomatik çabalar sonuçsuz kalırken, Hürmüz Boğazı nakliye trafiğine neredeyse tamamen kapalı kalmayı sürdürdü. Dünyadaki petrol arzının beşte birinin geçtiği bu kritik su yolu, savaş öncesi seviyelerin çok üzerinde seyreden petrol fiyatlarını destekledi.

Hafta sonu yapılması planlanan müzakerelerin Trump tarafından iptal edilmesi, barış umutlarını zayıflatmıştı. İran Dışişleri Bakanı ise hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek destek arayışına girdi.

Avrupa borsaları bugün kaydedilen yükselişlerle toparlanma emaresi gösterse de, jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlik ve enerji maliyetlerindeki artış orta vadeli görünümde baskı unsuru olmaya devam ediyor.