Google Haberler

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,61 yükselişle 14.028,40 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 3,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Borsa haftaya yükselişle başladı

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,61 yükselişle 14.028,40 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybederek 13.943,87 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 84,53 puan ve yüzde 0,61 artışla 14.028,40 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi yüzde 0,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 3,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran'ın karşılıklı saldırılara ara vermesiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Son dakika: TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli olduSon dakika: TÜİK açıkladı! Sektörel güven endeksleri belli olduEkonomi
Petrol geriledi, motorine indirim geliyor: Litre fiyatının bu gece 2,95 TL düşmesi bekleniyorPetrol geriledi, motorine indirim geliyor: Litre fiyatının bu gece 2,95 TL düşmesi bekleniyorEnerji
Piyasalarda ateşkes rallisi! Petrol düştü, borsalar yükseldiPiyasalarda ateşkes rallisi! Petrol düştü, borsalar yükseldiFinans
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar