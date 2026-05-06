Borsa İstanbul’da tarihi zirve: BIST 100 rekor kırdı, 15 bin puanı aştı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,25 artışla 14.677 puandan başlayarak açılış rekoru kırdı ve yükselişini sürdürdü.

Endeks, günün ilk saatlerinde devam eden güçlü alımlarla tüm zamanların en yüksek seviyesini 15.020 puana taşıyarak ilk kez 15 bin puanın üzerine çıktı.

Toplam işlem hacmi 150,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,59, holding endeksi ise yüzde 3,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü yükselirken en çok yükselen yüzde 5,34 ile spor oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, küresel piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

BIST 100 endeksi, önceki işlem gününü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495 puandan tamamlamıştı.