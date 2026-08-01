Küresel piyasalarda teknoloji rallisi etkisi
Küresel piyasalarda, teknoloji şirketlerindeki sert yükselişlerle pozitif bir seyir izleniyor. Teknoloji hisselerindeki ralli, yapay zekâ ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğuna dair umutları artırdı.
Şirketlerin yapay zekâ alanındaki büyük harcamalarının kârlara dönüşeceğine dair iyimserlikle hisselerinde sert yükselişler görülürken, çip üreten şirketlerin hisseleri de son dönemde yaşadıkları keskin düşüşlerin bir kısmını telafi etti.
Analistler, yapay zekâya olan talebin hala sürdürülebilir gibi göründüğünü belirterek, dolayısıyla görülen satış dalgasının piyasaların sermaye harcamalarıyla ilgili bazı endişelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Diğer taraftan İran'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin Umman ile görüşmeler yapıldığına dair açıklamaları da Orta Doğu'daki gerilimlerin hafifleyeceğine dair umutları artırdı. Artan bu umutlar da küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.
Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla %4,65'e, Brent petrolün varil fiyatı %1,4 azalışla 85,4 dolara indi. Jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle dolar endeksi %0,1 artışla 100,2 seviyesinde seyrederken, altının onsu %0,5 azalışla 4 bin 82 dolardan işlem görüyor.
Borsalarda pozitif seyir hakim
New York borsası, Microsoft'un beklentileri aşan finansal sonuçlarının teknoloji hisselerini desteklemesiyle pozitif seyretti. Avrupa borsaları ise İngiltere hariç pozitif yönde ilerledi. Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde 2. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre %0,4, yıllık %1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Söz konusu veri bölgede büyümenin önceki çeyreğe göre hızlandığını ortaya koydu. New York borsasındaki teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken, Güney Kore borsasındaki sert yükseliş dikkati çekti.
Asya'da dün makroekonomik veriler de takip edildi. Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tokyo TÜFE, %2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, haziran ayına göre hızlandı. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamladı.