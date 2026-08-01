Küresel piyasalarda teknoloji rallisi etkisi

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Şirketle­rin yapay zekâ alanındaki büyük harcamalarının kârlara dönüşe­ceğine dair iyimserlikle hissele­rinde sert yükselişler görülür­ken, çip üreten şirketlerin hisse­leri de son dönemde yaşadıkları keskin düşüşlerin bir kısmını te­lafi etti.

Analistler, yapay zekâ­ya olan talebin hala sürdürülebi­lir gibi göründüğünü belirterek, dolayısıyla görülen satış dalga­sının piyasaların sermaye har­camalarıyla ilgili bazı endişele­re aşırı tepki vermesinden kay­naklanmış olabileceğini ifade etti. Diğer taraftan İran'ın Hür­müz Boğazı'na ilişkin Umman ile görüşmeler yapıldığına dair açıklamaları da Orta Doğu'da­ki gerilimlerin hafifleyeceğine dair umutları artırdı. Artan bu umutlar da küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

Bu geliş­melerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalışla %4,65'e, Brent petrolün varil fiyatı %1,4 azalışla 85,4 dolara indi. Jeopo­litik gelişmelere ilişkin belirsiz­liklerin devam etmesiyle dolar endeksi %0,1 artışla 100,2 sevi­yesinde seyrederken, altının on­su %0,5 azalışla 4 bin 82 dolar­dan işlem görüyor.

Borsalarda pozitif seyir hakim

New York borsası, Microsoft'un beklentileri aşan finansal sonuçlarının teknoloji hisselerini desteklemesiyle pozitif seyretti. Avrupa borsaları ise İngiltere hariç pozitif yönde ilerledi. Makroekonomik veri tarafında Avro Bölgesi'nde 2. çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre %0,4, yıllık %1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu veri bölgede büyümenin önceki çeyreğe göre hızlandığını ortaya koydu. New York borsasındaki teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken, Güney Kore borsasındaki sert yükseliş dikkati çekti.

Asya'da dün makroekonomik veriler de takip edildi. Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tokyo TÜFE, %2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, haziran ayına göre hızlandı. Önceki gün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamladı.