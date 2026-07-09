Mia Teknoloji 3 AR-GE projesini tamamladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mia Teknoloji, Gazi Üniversitesi Teknopark bünyesinde yürüttüğü ve toplam bütçesi 178,7 milyon lirayı bulan üç araştırma geliştirme projesini başarıyla bitirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı süreçleri tamamlanan projelere ilişkin resmi kapanış onaylarını 8 Temmuz 2026 tarihinde verdi.

Mia Teknoloji, Gazi Üniversitesi Teknopark alanında yürüttüğü araştırma geliştirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçti. Şirket toplam 178,7 milyon liralık bütçeyle tamamlanan üç farklı projenin bitirme belgelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayından geçirdiğini duyurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara aktarılan bilgilere göre çalışmalar yapay zeka, nesne tanıma ve üç boyutlu görüntüleme alanlarında yoğunlaşıyor. Bilişim sektörünün katma değerli ürün hedefleri açısından önem taşıyan yatırımların başlangıcı 1 Ekim 2024 tarihine dayanıyor.

Yapay zeka ve nesne tanıma yatırımları

Bakanlık onayı alan projeler arasında en yüksek bütçeli çalışma 105,1 milyon liralık hacimle TensorFlow Lite ve Unity tabanlı nesne tanıma platformu oldu. Şirketin yazılım ekosistemine entegre edilecek projeyi 55,9 milyon lira bütçeli EXPLORA üç boyutlu nesne görüntüleme ve etkileşim platformu izledi.

Şirket eş zamanlı olarak sağlık teknolojileri alanındaki bir yatırımını da üretim aşamasına taşıdı. Diş eti rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde kullanılmak üzere XGBoost modeliyle tasarlanan yapay zeka tabanlı yazılım 17,6 milyon liralık bütçeyle tamamlandı.

Teknopark merkezli projeler onaylandı

Söz konusu yatırımların tamamı 1 Nisan 2026 itibarıyla fiziki ve teknik olarak sonlandırıldı. Bakanlık onayıyla birlikte projelerin resmi araştırma geliştirme statüleri kapanarak ticari ürün aşamasına geçişlerinin önü açıldı.

Şirket yönetimi yenilikçi teknolojiler üretme stratejisi doğrultusunda proje portföyünü genişletmeye devam ediyor. Bilişim şirketlerinin teknopark merkezli projeleri, kurumların yasal vergi avantajlarından yararlanması ve fikri mülkiyet kapasitelerini artırması bakımından güçlü bir zemin sunuyor.