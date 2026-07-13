New York borsası karışık seyirle açıldı

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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 artışla 52.676,53 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,37 azalışla 7.547,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 kayıpla 26.088,31 puana indi.

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim piyasalarda risk iştahını baskılarken, pay piyasaları yeni haftaya temkinli başladı. İki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizlikler, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırırken petrol fiyatlarını da yukarı taşıdı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 3,3 artışla 78,5 dolardan, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 3,2 artarak 73,7 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra yarı iletken hisselerindeki satışlar ise hızlandı. Çip üreticilerinden Micron Technology'nin hisseleri yüzde 5'in, Sandisk hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti. Advanced Micro Devices (AMD) ile Intel hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde düştü.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in geçen hafta Nasdaq'ta işlem görmeye başlayan hisseleri de Wall Street'teki ilk işlem gününde kaydettiği yüzde 13'lük yükselişin ardından bugün yüzde 9'un üzerinde geriledi.

Öte yandan, yatırımcıların odağında ABD'de bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve şirket bilançoları bulunuyor.

Yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile çarşamba günü yayımlanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesi açısından yakından takip edilecek. Bu hafta açıklanacak perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri de piyasaların odağında yer alıyor.

Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh'un salı ve çarşamba günü Kongre'de para politikasına ilişkin yapacağı ilk sunum yatırımcılar tarafından izlenecek.

Bank of America, Wells Fargo, Citigroup, Goldman Sachs ve JPMorgan gibi ABD'li büyük bankaların bu hafta açıklamaya başlayacağı bilançoları da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.