Quick Sigorta'nın halka arzında talep toplama başladı

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Quick Sigorta'nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzında talep toplama süreci başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 29-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek halka arz, ortak satışı içermemesi ve elde edilecek kaynağın tamamının sermaye artırımı yoluyla şirkete aktarılacak olmasıyla dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul'da 6 Ağustos'ta "QUICK" işlem koduyla işlem görmeye başlayacak şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı sermaye yapısını güçlendirmek, sürdürülebilir büyümesini desteklemek, kurumsal yönetişim standartlarını geliştirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını ileri taşımak ve tüm paydaşları için uzun vadeli değer üretmek amacıyla değerlendirecek.

Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) 31 Mart 2026 verilerine göre, Quick Sigorta, yaklaşık 101,5 milyar lira aktif büyüklüğü ve 25,1 milyar lira öz sermayesiyle faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 9 bin acentesi ve 30 milyonu aşan poliçesi bulunan şirket, yaygın hizmet ağı ve güçlü sermaye yapısıyla hizmet veriyor.

Quick Sigorta'nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,7 milyar lira, halka açıklık oranı ise yüzde 10,03 olarak gerçekleşecek.

Halka arz fiyatı, SPK düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız fiyat tespit raporunda ortaya konulan değerleme çalışmaları esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda şirket, yaklaşık 3,5 yıllık net dönem karına karşılık gelen bir değer üzerinden halka arz ediliyor. Ortak satışı içermeyen halka arzla oluşturulan değerin önemli bölümü, sermaye artırımı yoluyla doğrudan şirket bünyesinde kalacak ve şirketin gelecekteki büyümesine katkı sağlayacak.

On iki yıl aradan sonra sigorta sektöründe gerçekleşen halka arz olma özelliği taşıyan süreçte, son iki yılda temettü dağıtan şirket, gelecekte de yürürlükteki temettü politikası, finansal performansı ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortaklarıyla değer paylaşımını sürdürmeyi hedefliyor.

"Stratejik bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, söz konusu halka arzın en önemli farkının oluşturulan değerin ortaklara değil, doğrudan şirkete aktarılması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halka arzdan elde edilecek kaynağın tamamı Quick Sigorta'nın öz kaynaklarını güçlendirecek, sürdürülebilir büyümemizi desteklerken kurumsal yönetişim standartlarımızı, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışımızı daha da ileri taşıyacak. Çünkü güçlü sermaye yapısı yalnızca finansal bir gösterge değil, sigortalılarımıza, acentelerimize, iş ortaklarımıza ve yatırımcılarımıza karşı duyduğumuz güven sorumluluğunun da temeli."

Yaşar, amaçlarının başarının yanı sıra güçlü sermaye yapısı, sürdürülebilir büyümesi, kurumsal yönetim anlayışı ve yenilikçi yaklaşımlarla sektörüne yön veren ve yatırımcılarına uzun vadeli değer sunan bir şirket haline gelmek olduğunu aktardı.

Ortaya koydukları istikrarlı büyüme ve güçlü karlılık performansının gelecekte de değer üretmeye devam edeceğine inandıklarını aktaran Yaşar, "Son iki yılda olduğu gibi, oluşan değeri yürürlükteki temettü politikamız, finansal performansımız ve ilgili mevzuat çerçevesinde ortaklarımızla paylaşmayı sürdüren kurumsal bir şirket olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Quick Sigorta'nın halka arzının, yalnızca şirketin sermayesini güçlendiren bir finansman işlemi olmadığına değinen Yaşar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu halka arz, şeffaflık, kurumsallaşma, hesap verebilirlik ve sürdürülebilir büyüme anlayışımızı sermaye piyasalarının disipliniyle daha da ileri taşıyan stratejik bir adım. 'Kaynak Şirkete, Değer Geleceğe' yaklaşımımızın özü de budur. Quick Sigorta'nın halka arzını yalnızca şirketimiz adına değil, Türk sigortacılık sektörünün sermaye piyasalarıyla daha güçlü bütünleşmesi açısından da önemli görüyoruz. Sigorta şirketleri yalnızca hissedarlarına değer üreten finansal kuruluşlar değil, milyonlarca sigortalının, binlerce acentenin, iş ortaklarının ve finansal sistemin güvenini taşıyan kurumlar. Güçlü sermaye yapısına sahip, şeffaf, hesap verebilir ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş sigorta şirketleri, ekonomik dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer alıyor. Bu halka arzın yalnızca Quick Sigorta'nın değil, Türk sigortacılığının geleceğine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."