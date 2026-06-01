Yapay zeka rüzgarı Toyota'yı tahtından etti! Japonya'nın en değerli şirketi değişti

Japonya merkezli teknoloji ve yatırım devi SoftBank, hisselerindeki rekor yükselişle Toyota'yı tahtından ederek Japonya'nın en değerli şirketi oldu.

Hisseler yüzde 13 değerlendi

SoftBank hisseleri güne 8.546,0 yen ile rekor seviyeden başlarken yüzde 13 değer kazancı ile Nikkei 225 endeksine en fazla katkı sağlayan hisseler arasında yer aldı. Kazançlar Softbank'in değerini 48 trilyon yen'e taşırken rallide en büyük etki, şirketin yüzde 90'ına sahip olduğu Arm Holdings'teki hisselerinden geldi. Yapay zeka çiplerine artan talep, Arm'ı yatırımcılar için daha cazip hale getirirken SoftBank'a olan ilgiyi de artırdı.

Hem NVIDIA'nın yeni nesil işlemcilerinde hem de Windows cihazlarda kullanılacak çipler geliştiren ARM, SoftBank'ın gelecekteki gelir potansiyelini de güçlendiriyor.

Son dönemde SoftBank hisselerini destekleyen bir diğer faktör de şirketin yapay zeka alanındaki yatırımları, özellikle OpenAI'ye yaptığı yatırımdan elde edilen kazançlar oldu.

Yapay zekaya 75 milyar euroluk yatırım

Softbank hisseleri bu yıl yüzde 80'in üzerinde yükselirken, şirket önümüzdeki beş yıl içinde Fransa'da yapay zeka altyapısı kurmak için 75 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.