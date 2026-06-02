Alüminyum fiyatları dört yılın zirvesinde

Otomobil, uçak ve inşaat malzemeleri üretiminde kullanılan kritik metallerden alüminyum son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarken, savaşın başlamasından bu yana da fiyatlar yüzde 18'in üzerinde yükseldi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması ile Körfez'İn toplam 6,2 milyon ton civarındaki yıllık alüminyum üretimi ve ihracatı risk altına girdi. Savaş başlamadan önce de küresel alüminyum piyasasında arz sıkıntıları varken savaş sonrası arz sıkıntıları daha da şiddetlendi.

Bu gelişmelerle alüminyumun ton başına fiyatı, Londra Metal Borsasında ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı risklerin tekrar arz endişelerine neden olmasıyla 3 bin 734 dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini görürken daha sonra 3 bin 716 dolar seviyesinde dengelendi.

Çin'den alüminyum üretimine üst sınır

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e göre alüminyum fiyatlarındaki yükselişin en önemli nedenlerinden biri de savaşla birlikte alüminyum arzının olumsuz etkilenmesi.

Orta Doğu ve Körfez bölgesinin küresel alüminyum üretiminin yüzde 8-9'unu gerçekleştirdiğini belirten Ergezen, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle alüminyum arzının olumsuz etkilendiğini ifade etti. Talep güçlü olunca arz da azalınca alüminyumda yukarı yönlü fiyatlamaların desteklendiğini söyledi.

Güçlü fiyat trendi devam edecek

Savaş devam ettiği sürece bu güçlü fiyat trendinin devam edeceği öngörüsünde bulunan Ergezen, bununla beraber son dönemde veri merkezleri, yapay zeka altyapısı, yenilenebilir enerji tarafı ve elektrikli araçların alüminyum talebini desteklediğini vurguladı.

Ergezen, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün bunların ötesinde elektrik maliyetleri de alüminyum fiyatlarını etkiliyor. Alüminyum üretiminde maliyetin yüzde 30'u, yüzde 40'ı, elektrik maliyetinden kaynaklanmaktadır. Bu enerji maliyetinde son dönemde yaşanan artış alüminyum maliyetlerinde artışa yol açıyor. Bu da fiyatlamaları yukarı çeken diğer bir unsur. Dünyada en fazla alüminyum üreten ülke Çin. Çin alüminyum üretimine üst sınır getirmiş durumda. Bu üst sınırdan dolayı talep artığı zaman arz bunu desteklemiyor."