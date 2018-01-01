2017'nin en çok değer kazanan ve kaybeden hisseleri

01 Ocak 2018

Yatırımcılar, geçen yıl borsa, dolar, euro ve altın gibi başlıca yatırım araçlarından kazanç elde ederken, en fazla getiriyi yüzde 47,60 ile borsa sağladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, geçen yılı yüzde 47,60'lık kazançla 115.333,01 puandan kapattı. 2017'yi rekor seviyede tamamlayan endekste, 2016'ya kıyasla 37.194,35 puanlık artış oldu.

Söz konusu dönemde BIST Mali Endeksi yüzde 31,53'lük artışla 136.256,16 puana, Sanayi Endeksi yüzde 54,83'lük primle 129.412,19 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 67,60'lık artışla 83.172,30 puana, Bankacılık Endeksi yüzde 32,29'luk değerle 171.378,30 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 93,71'lik kazançla 132.114,60 puana yükseldi.

En çok Yeşil Yatırım Holding hisseleri yükseldi

Borsa İstanbul da geçen yıl en çok yükselen hisse senedi yüzde 1.851,22 ile Yeşil Yatırım Holding olurken, bunu yüzde 1.030,04 artışla Beyaz Filo Oto Kiralama, yüzde 800,97 kazançla da İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret izledi.

Geçen yıl en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 68,18 ile Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret olarak belirlendi. Bunu yüzde 57,82'lik kayıpla Arbul Entegre Tekstil İşletmeler ve yüzde 51,35'lik düşüşle de Bomonti Elektrik Mühendislik hisseleri takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri, 46 milyar 863 milyon 395 bin 40 lirayla Koç Holding, 45 milyar 24 milyon lirayla Garanti Bankası ve 39 milyar 400 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Euro ve dolar geçen yılı kazançla kapattı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen yıl yüzde 21,13 artışla 158,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 21,09 yükselişle 1.062 lira oldu.

Serbest piyasada euro ve dolar 2017'yi kazançla kapattı. Geçen yılın sonunda doların satış fiyatı yüzde 7,69 yükselişle 3,7940 liraya, euronun satış fiyatı ise yüzde 22,48 artışla 4,5490 liraya ulaştı.

2016 sonunda 4,3450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı ise 2017'yi 5,1350 lira seviyesinden kapattı. İsviçre Frangı ise 2017 de bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,27 değer kazanarak 3,8880 lira oldu.

Yatırım fonları

Geçen yıl, bireysel emeklilik fonları yüzde 14,69, yatırım fonları yüzde 12,95 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 37,48 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: AA