2023 küresel ekonomik öngörülerini 3 kelimeyle özetledi: 2023 yumuşak iniş yılı olacak

Emre ERGÜL

2022 zor bir yıldı… Covid-19 pandemisi sonrası silkelenip kendine gelmesini bekleyen küresel ekonomi, Rusya lideri Vladimir Putin’in beklenmedik Ukrayna işgali sonrası nur topu gibi enerji krizleriyle tanışınca, bol iniş ve çıkışların yaşandığı bir “rollercoaster” yılı oldu.

Batı’nın Ukrayna’ya desteği sonrası cephede istediğini alamayan Putin’in ikinci bir işgale hazırlandığı şu günlerde herkesin dilinde aynı soru var: “2023 nasıl geçecek?” İşte bu sorunun cevabına ulaşmak için dünyanın önde gelen 15 yatırım bankasının yeni yıl raporlarını inceledik.

Değişik noktalardan bakıp yorumlasalar da hepsi, 2023 için ortak üç kelime etrafında dönüp duruyor: “Resesyon, enflasyon, toparlanma.” İşte yatırım bankalarının 2023 değerlendirmelerinin özeti…

APOLLO GLOBAL: 2022’nin üç temel konusu (Yüksek enflasyon, resesyon ve yerinden edilmiş varlık fiyatları) 2023’ün de ana konuları olacak gibi… Ancak bu yıl bu üç konunun, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mali koşulları sıkılaştırma hareketinin makroekonomik alanda etkisini göstermesi ile birlikte farklı hikayeleri olacak. Peki, enflasyon, Fed’in yüzde 2’lik 2023 hedefine geri gelir mi? Hayır! Bunun gerçekleşmesi için 2 ya da 3 yıla ihtiyaç olacak. Ancak [bu yıl] muhtemelen yumuşak bir iniş yaşanacak.

FIDELITY INTERNATIONAL: Enflasyon, 2022’de piyasaları öyle bozdu ki, bu yıl da yüksek olacak gibi görünüyor. Kolay para dönemini sonlandırma sonrası oluşacak riskler, resesyon ya da enflasyon krizine neden olabilir. Küresel ekonomi 2023’te de zorluklardan oluşan bir izdiham yaşayacak!

BNY MELLON: 2022 yatırımcılar için zor bir yıldı. 2023’e bakınca da, yatırımcılar için anahtar ölçü, enflasyon olacak. 2023’te yüzde 70 ihtimalle küresel resesyon olacak. Ancak hafif ve kısa sürmesini bekliyoruz. 2023’ün ilk yarısında volatilite öngörüyoruz.

WELLS FARGO: 2023’ün ilk yarısında ABD’de bir resesyon bekliyoruz. Küresel ekonomide 2023’ün başında resesyon, ortasında toparlanma, yıl sonunda da fiyat artışları tahmin ediyoruz. Hisse senedinde kazançlar önce düşecek. Ancak sonra, yatırımcının 2023 sonu ya da 2024’te toparlanacağını öngörmesinden ötürü hisse senedi piyasalarının kazandıracağını düşünüyoruz.

DEUTSCHE BANK: Merkez bankaları ve yatırımcılar 2023’ü daha kolay görüyor. Tahminlerimize göre enflasyon düşse de merkez bankalarının hedef tahminlerinin üzerinde kalacak. 2023'te ayrıca daha istikrarlı bir ABD doları göreceğiz. 2023 boyunca enflasyon beklentimiz, Almanya’da yüzde 7.0, euro bölgesi için yüzde 6.0, ABD için de yüzde 4.1 olması yönünde. Enflasyonun en büyük faktörü de enerji olacak.

BNP PARIBAS: 2023’ün yeni volatilite kaynakları sağlayacağı kesin. Ancak bu bir fırsat olarak görülmeli. Avrupa’nın çoğu resesyonda. Benzerinin ABD’de 2023’ün üçüncü çeyreğinde başlamasını bekliyoruz. Çin’in büyümesini 2022’de engelleyen iki faktörün (Sıfır Covid politikası ve istikrarsız gayrimenkul piyasaları) 2023’te yumuşamasını bekliyoruz. Bu sayede Çin ekonomisi yükselişe geçse de büyüme pandemi öncesi seviyelerin altında kalacaktır.

JP MORGAN: Ekonomi ve piyasalar için daha iyi bir yıl olacak... Gelişmiş ekonomiler, 2023’te hafif resesyon yaşayacak. Enflasyon doğurucu baskıların oluşacağına dair işaretler var.

ING: “İlginç zamanlarda yaşayasın…” Bu Çin atasözünü son 2 yıldır çok duyuyoruz. 2022, pandemi sonrası toparlanma yılı olacaktı; savaşın, enflasyonun, enerjinin ve emtia fiyat krizleri, kuraklık ve sellerin yılı oldu. 2023 ne getirecek? Bu yıl da geçen yılın konuları (savaş, enerji krizi, ticaret gerilimleri ve hatta Covid) geçerli olacak gibi. 2023’te resesyonun değişik tonlarını görmeyi bekliyoruz. Enflasyon 2023’ün ana teması olmaya devam edecek.

CREDIT SUISSE: Beklentilerimiz: euro bölgesi ve Birleşik Krallık resesyona girecektir. 2023’ün ortasında dibe vurduktan sonra da zayıf ve geçici bir toparlanma sürecine gireceklerdir. Ekonomik büyümeler 2023 boyunca düşük kalacaktır. Enflasyon düşse de ABD, Birleşik Krallık ve euro bölgesinde merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde olacaktır. Gayrimenkul piyasaları için de zorlu bir yıl olacak.

CITI: Yatırımcılar için 2022 hiç de özlenecek bir yıl değildi. 2023’te piyasalar 2024 için öngördüğümüz ekonomik toparlanmaya önderlik edecek. 2021’deki Covid sonrası ekonomik patlama, 2023’e girerken (tüm dünyanın) “akşamdan kalma”sına neden oldu. Bugün hissettiğimiz baş ağrısı da devam etmeyecek. O yüzden de 2023’te “daha iyisi için” bir değişimin yaşanacağına inanıyoruz.

BARCLAYS: Savaş bitecek gibi görünmüyor, Avrupa sık sık enerji baş ağrıları yaşayacak. Küresel büyüme için en yavaş yıllardan biri olması beklenen 2023 uzun ve zorlu bir yıl olacak. Analistlerimize göre, dünya yüzde 1.7 büyüyecek. Bu oran 2021’de yüzde 6, 2022’de 3.2’ydi. Büyük merkez bankaları sınırlayıcı olacak.

HSBC: Raporun ismi “Umut ışığını ararken…” Küresel ekonomik momentum yavaşlamaya devam edecek, euro bölgesi ve Birleşik Krallık resesyona girecek, ABD’nin büyümesi normalin altında olacak, Çin’in 2023 toparlanması da büyük ihtimal sığ olacak.

BLACK ROCK: 40 yıllık Büyük Ilımlılık (The Great Moderation) dönemi artık geride kaldı. Yeni bir “daha büyük makro ve piyasa volatilitesinden” oluşan bir rejim başladı. Önceden görünen bir resesyon yolda… Merkez bankaları da enflasyonu ehlîleştirmek için sıkılaştırma politikaları uygulamanın peşinde.

NATWEST: Bu yıl, ekonomi ve piyasaların üzerinde enerji fiyatları sallanıyor olacak. Düşük enerji fiyatları, küresel ekonomide yumuşak inişin yolunu açabilir. Büyük ekonomiler resesyona girecek.

GOLDMAN SACHS: Küresel büyüme yüzde 1.8 olacak. ABD’nin aksine euro bölgesi ve Birleşik Krallık’ın resesyona girmesi bekleniyor. Çin iki ayrı yarı yaşayacak. İlk yarıda yavaş büyüme, ikincisinde de fiyat artışları…