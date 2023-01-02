2023'te kripto para piyasalarını neler bekliyor?

Kripto paralar 2022 yılında oldukça dalgalı bir seyir izledi. Tüm dünyada yükselen enflasyon merkez bankalarını daraltıcı politikalar uygulamaya sevk edince birçok geleneksel finans enstrümanından ve kripto para piyasalarından fon çıkışı gerçekleşti. Öte yandan kripto ekosisteminde yaşanan birtakım olumsuz gelişmeler piyasanın üzerinde ayrıca bir baskı oluşmasına neden oldu. Tüm bu hususlar sebebiyle de kripto para piyasalarının yeni yıldaki seyrine dair tartışmalar iyice alevlendi. GateTR Ülke Müdürü Kafkas Sönmez, kripto paralara ilişkin 2023 beklentilerini paylaştı.

"Enflasyon 2023’ün ilk yarısında da temel gündem maddelerinden biri olacak"

“2022, dünya genelinde enflasyonun kendisini hissettirdiği ve birçok merkez bankasının yüksek enflasyonu baskılamak amacıyla para politikalarını şekillendirdiği bir yıl oldu. Başta Avrupa ülkeleri ve ABD olmak üzere, enflasyon seviyeleri son 30 yıllık verilerin üzerinde seyretti. 2023 yılında ise özellikle ilk yarı süresince enflasyonun küresel ekonomik gündemin ilk maddelerinden biri olmaya devam edecek. Ancak emtia fiyatlarının bir nebze olsun gerilemesi ve küresel talepte faiz artırımlarıyla birlikte düşüş eğilimi görülmesi enflasyonla mücadelenin sonuç vermeye başladığını gösteriyor.

"Küresel büyüme beklentileri aşağı yönlü revize ediliyor"

Başta Fed olmak üzere, birçok merkez bankası geçtiğimiz dönemde para politikalarını bir enflasyonla mücadele aracı olarak kullandı. Ancak para politikası tercihlerinde bir gösterge üzerinden amaç seçimi yapıldığında diğer göstergelerde olumsuz gerçekleşmeler olabiliyor. Bu kapsamda son dönemde enflasyonu düşürmek amacıyla yapılan faiz artırımları da resesyon endişelerini beraberinde getirdi. Özellikle talepte gerçekleşen daralma, büyüme oranları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Birçok uluslararası finans otoritesi 2023’teki büyüme beklentilerini aşağı yönlü olarak revize ediyor. Fakat özellikle merkez bankalarının para politikalarında daha “güvercin” bir tutuma sahip olacağı düşüncesi 2023’ün ikinci yarısındaki olumsuz beklentileri bir nebze olsun frenliyor.

"Enflasyondaki düşüş merkez bankalarını güvercinleştirecek"

Pandemiyle birlikte küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulma ve emtia fiyatlarının yükselmesi gibi birçok etmen 2022 yılında enflasyonda küresel çapta bir yükselişe sebep oldu. Birçok merkez bankası da bu kapsamda kendilerine temel hedef olarak enflasyonla mücadeleyi belirledi ve para politikalarında da oldukça “şahin” bir tutum sergiledi. Bu tutumla beraber başta faiz artırımları olmak üzere farklı daraltıcı para politikalarının uygulandığını gördük. Ancak tabi bu daraltıcı para politikaları da büyüme verileri üzerinde olumsuz bir etkiye sebep oluyor. Dolayısıyla 2023 yılında merkez bankalarının enflasyonda yaşanacak düşüşle birlikte para politikaları tercihlerinde daha ılımlı bir yaklaşıma bürüneceğini söyleyebiliriz.

"Kripto para piyasalarını ne bekliyor?"

2022 yılında yükselen enflasyonla birlikte merkez bankaları daraltıcı politikalar uygulamış, bu da kripto para piyasalarını olumsuz etkilemişti. Enflasyonda düşüşün başlaması ve durgunluk endişelerinin artış göstermesi, önümüzdeki dönemde para politikalarındaki katı tavrın yumuşayacağına işaret ediyor. Bu da kripto para piyasaları için olumlu bir gelişme. Dolayısıyla 2023’te faiz artırımlarıyla baskılanan piyasanın “boğa” dönemine geçmesi için gerekli şartların oluşabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle yılın ikinci yarısı itibarıyla belirsizliklerin azalması kripto paraların toparlanmaya geçmesi için önemli olacaktır.

"Ekosistemde yaşanan olumsuzluklarda azalma görülecek"

2022, kripto para piyasalarının sadece küresel ekonomik gelişmelerden değil, aynı zamanda ekosistemde yaşanan olaylardan da olumsuz etkilendiği bir yıl oldu. Başta Luna olayı ve bazı kripto para borsalarının rezerv yönetiminden kaynaklı iflası piyasaları, ekosistemi ve yatırımcıları oldukça olumsuz etkiledi. Fakat tüm bu yaşananlar aynı zamanda ekosistem için birer ders niteliği taşıyordu. Halihazırda tüm paydaşlar olumsuzluklardan gerekli dersleri çıkardı. Dolayısıyla hem çürüklerin temizlenmesi hem de ekosistemin gelişimini sürdürmesiyle birlikte yaşanan bu kötü olaylarda da gün geçtikçe azalma yaşanacak. Halen genç olan bu dinamik piyasa 2023’te de daha güçlü bir yapıya bürünmek adına gelişmeye devam edecek.”