ABD, beklenenden hızlı büyüdü
ABD'de büyüme final verilerde beklentilerin üzerine çıktı.
ABD'de yılın 2. çeyrek döneminde büyüme verileri tahminlerin üzerinde artış gösterdi.
ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Analiz Bürosu(BEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son tahminlerle GSYH 2.çeyrekte yüzde 3,1 artış gösterdi. Ekonomistler büyümenin yüzde 3,0 artışta kalmasını bekliyorlardı.
Gıda ve Enerji haricinde mallar ve hizmetlerin satın alımı sırasında oluşan enflasyon oranını gösteren çekirdek PCE yüzde 0,9 arttı. Beklenti de çekirdek PCE'nin yüzde 0,9 artışta kalacağı yönündeydi.
Tüketici harcamaları yüzde 3,3 artışta kaldı ve piyasaların beklentisini yansıttı.
Zincir ağırlıklı alım fiyatları yüzde 1,0 arttı. Analistler artışın yüzde 1,0 olarak kalmasını bekliyorlardı.
PCE yüzde 0,3 artışta kaldı.
Final satışlarda artış yüzde 3,0'dan yüzde 2,9'a revize edildi.