ABD borsaları sert düştü

06 Şubat 2018

New York borsasında endeksler, haftaya büyük bir şokla başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 1.175,21 puan (yüzde 4,60) azalarak 24.345,75 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti. Sadece 15 dakikada 1.600 puan gerileyen endeks dün de 666 puan düşmüştü.

Standard & Poor's 500 Endeksi 113,19 puan (yüzde 4,10) düşüşle 2.648,94 puandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 273,42 puan (yüzde 3,78) azalarak 6.967,53 puandan günü tamamladı.

Ayrıca, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endeksleri bu sene başından elde ettikleri tüm kazançları kaybetmiş oldu.

Düşüş cuma günü başladı

Endekslerde düşüş cuma günü ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerin faiz artırımı olasılığını yükseltmesiyle başlamıştı.

Son iki işlem gününde Dow Jones Sanayi Endeksinin kaybı yüzde 7'yi bulurken, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 6,1 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 5,7 değer kaybetti.

Düzeltme hareketi mi?

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık ayı sonunda yürürlüğe koyduğu vergi indirimi yasasına ve geçen ay şirketlerin olumlu gelen bilançolarına dikkati çekerek, bu nedenle ocak ayında New York borsasının çok hızlı yükseliş kaydettiğini, yatırımcıların Fed'in mart toplantısında yapacağı olası bir faiz artırımından önce kârlarını realize etmeye çalışmalarının borsalara tarihinin en kötü günlerinden birini yaşattığını belirtti.

Korku endeksi sert yükseldi

WallStreet'te yaşanan sert hareketle birlikte "Korku endeksi" olarak bilinen oynaklık endeksi VIX yüzde 115 yükseldi ve önceki kapanışı olan 17'den 37'ye geldi.

Düşüş Asya'ya sıçradı

ABD pay piyasalarında yaşanan sert satış Asya borsalarını da vurdu.

Bugün Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 7'ye yakın geriledi ve 1990'dan bu yana en keskin düşüşünü yaşadı.

Wall Street, Asya borsalarını vurdu