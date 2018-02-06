Wall Street, Asya borsalarını vurdu

06 Şubat 2018

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli işlemleri, yatırımcıların piyasaların yükselişini destekleyen faktörlere olan güveninin zedelenmeye başlamasıyla Wall Street'in 2011'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetmesinin ardından geriledi.

ABD'nin S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 2.5 düşüşle yaklaşık dört ayın dip seviyesine geriledi ve bir haftadan uzun süre önce gördüğü rekor seviyenin yüzde 12 altında bulunuyor.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3.5 gerileyerek bir ayın dip seviyesini gördü. Bu endeksin bir buçuk yıldan uzun süredir kaydettiği en büyük düşüşü.

Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 5.6, Tayvan hisseleri yüzde 5.3 geriledi.

Avustralya borsası yüzde 3 ile ekimden bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Güney Kore'nin KOSPI endeksi yüzde 3 geriledi.

Bu düşüşler ABD borsalarının son derece oynak işlem hacimlerinde gerilemesinin ardından geldi. Dow endeksi yatırımcıların artan tahvil getirileri ve yükselen enflasyonla mücadele etmeleriyle yaklaşık 1,600 puan gerileyerek tarihindeki en büyük gün içi düşüşü kaydetti.

ABD borsalarında türbülans

Kaynak: Reuters