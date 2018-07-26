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ABD: Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağız

ABD tutuklu rahibin serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını duyurdu.

ABD: Brunson serbest kalmazsa yaptırım uygulayacağız
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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Associated Press'te yer alan habere göre, Türkiye'de tutuklu yargılanan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını söyledi.

ABD'li rahip Brunson, yaklaşık iki yıl önce tutuklandıktan sonra nisan ayında tutuklu olarak yargılanmaya başladı. Brunson dün ise ev hapsine alındı.

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