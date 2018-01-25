ABD Hazine Bakanı: Doların nerede olduğundan endişeli değilim

25 Ocak 2018

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı "Daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklamanın ardından yeni değerlendirmelerde bulundu.

Mnuchin, "Dolar üzerinde yorumum açıktı. Kısa vadede doların nerede olduğundan endişeli değilim, dolar konusunda tutarlıyız. Uzun vadede doların seviyesi ABD ekonomisinin gücünü yansıtıyor" diye konuştu.

Çin ile ticari ilişkilere de değinen Mnuchin, şunları söyledi:

"Ticaret savaşlarına girmek istemiyoruz, Çin ile iyi ve açık bir diyalog içindeyiz. Adil ekonomik rekabet ve karşılıklı ticaret istiyoruz ve ABD ile Çin, ticaret açığını düşürmek için uzlaşmaya vardı"

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