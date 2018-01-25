IMF Başkanı: Dolar, vergi reformu ile güçlenecek
IMF Başkanı Lagarde, "ABD'nin vergi reformu muhtemelen doların güçlenmesine neden olacak" dedi.
İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan IMF Başkanı Christine Lagarde, doların güçlenmesini beklediğini söyledi.
"Doların değeri piyasa tarafından belirleniyor" diyen Lagarde, "ABD'nin vergi reformu muhtemelen doların güçlenmesine neden olacak" şeklinde konuştu.
Lagarde ayrıca, Avrupa'ya Brexit'e odaklanması gerektiği uyarısında bulundu.
Dolar 3 yılın dip seviyesinde
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün, "Açıkçası, daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" yorumunu yapmıştı. Mnuchin bugün de "Kısa vadede doların nerede olduğundan endişeli değilim" dedi.
Beyaz Saray ise, "Trump serbest kur rejimine inanıyor. Şu an dolar, ABD ekonomisinin iyi gitmesinden ötürü gayet istikrarlı" açıklamasını yaptı.
Dolar endeksi bugün 88,62 seviyesine kadar geriledi ve 3 yılın dip seviyesini gördü.
ABD Hazine Bakanı: Doların nerede olduğundan endişeli değilim