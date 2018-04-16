ABD imalat endeksi, tahminlerin üzerinde geriledi
ABD'de New York Fed imalat endeksi beklentilerden fazla geriledi.
ABD'de New York Empire State endeksi tahminlerin üzerinde düşüş gösterdi. New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında endeks 22,5 puandan 15,8 puana indi. Piyasalarda beklenti Endeksin 19,1 puana ineceği yönündeydi.
New York Fed fiyat endeksi 22,4 puandan 20,7 puana geldi. New York Fed yeni siparişler endeksi İSE 16,8 puandan 9,0 puana geriledi.
New York Fed istihdam endeksi 9,4 puandan 6,0 puana çıktı.
New York Empire State İmalat Endeksi, Eyaletteki 200 civarı imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumunu gösteriyor. Endeksin sıfır seviyesinin üzerinde çıkması sektörde genişleme, altında çıkması daralma olduğuna işaret ediyor.
Bir sonraki veri 15 Mayıs'ta açıklanacak.