ABD - İran ateşkesinde süre uzatımı ons altını destekledi

ABD ve İran'ın 60 günlük ateşkes uzatımı üzerinde taslak anlaşmaya varması ons altın tarafında güvenli liman talebini destekledi.

Asya seansının ilk saatlerinde Ons altın ivme kazanarak 4500 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Değerli metal, ABD ve İran'ın bir ateşkes uzatma anlaşmasına vardığına dair haberlerin ardından yönünü yukarı çevirdi. Bloomberg, perşembe günü Washington ve Tahran yönetimlerinin ateşkesi 60 gün uzatmak ve İran'ın nükleer programı üzerine yeni görüşmeler başlatmak için taslak bir anlaşmaya vardığını bildirdi.

Trump, müzakere edilen anlaşma şartlarını henüz onaylamadı. İki ülke daha önce ilerleme kaydedildiğini açıklamış, Trump ABD'nin bir anlaşma sağlamaya yakın olduğunu belirtmişti ancak süreçteki gecikme devam ediyor. Hürmüz sularındaki gerilimin azalması ihtimali ve beklentiler dahilinde gelen enflasyon dinamikleri, ons altın tarafındaki fiyatlamayı şimdilik bu majör direnç üzerinde tutuyor.

Enflasyon verileri piyasaları nasıl etkiledi?

ABD nisan ayı çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 3,3 artarak piyasa beklentileriyle tam uyumlu gerçekleşti. Bu durum, piyasalardaki mevcut enflasyon döngüsünün istikrar kazandığına işaret ederek altının yönünü yukarı yönlü destekledi. ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verilerine göre, genel PCE endeksi ise yıllık yüzde 3,8'e ulaştı. Bağımsız metal piyasaları tüccarı Tai Wong, zayıf enflasyon verisinin ve Hürmüz bölgesini ticarete açacak olası bir anlaşmanın piyasaya nefes aldırdığını aktardı.

Gram altın iç piyasada 6 bin 700 TL sınırında

Küresel piyasalardaki ons altın rallisi, iç piyasada gram altın fiyatlarına doğrudan yansıyor. Gram altın günlük yüzde 0,23 (15,37 TL) değer kazanarak 6 bin 697,82 TL seviyesinden fiyatından fiyatlanıyor. Gün içerisinde en düşük 6 bin 672,80 TL, en yüksek ise 6 bin 718,18 TL seviyelerini test eden gram altında işlem hacmi 20 bin 860 adet olarak kaydedildi.

Gram altın yatırımcısına uzun vadede istikrarlı bir getiri sunmayı sürdürüyor. Veriler, gram altının yıllık bazda yüzde 60,71 getiri sağladığını gösteriyor. Yıl içerisinde en düşük 4 bin 135,67 TL seviyelerini gören gram altın, yıl içi zirvesini ise 8 bin 62,90 TL ile test etmişti. Mevcut enflasyon döngüsü ve faiz patikası, altının aylık ve yıllık bazda trendini korumasına zemin hazırlıyor.