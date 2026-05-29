SK Hynix piyasa değerinde 1 trilyon dolarlık büyüklüğü aştı

Güney Koreli yarı iletken üreticisi SK Hynix piyasa değerini 1 trilyon dolar eşiğinin üzerine taşıdı. Küresel yapay zeka yatırımları SK Hynix hisse senetlerini tarihi rekor seviyelere ulaştırdı. Sektörün diğer büyük oyuncuları Samsung Electronics ve ABD merkezli Micron da aynı hafta içinde 1 trilyon dolarlık değeri geride bıraktı. Üç dev şirket dünyadaki bellek çipi üretiminin neredeyse tamamını tek başına gerçekleştiriyor.

SK Hynix bellek çipi arzını finansal avantaja dönüştürüyor

Yatırımcılar kısa süre öncesine kadar sadece Nvidia veya TSMC gibi şirketlerin tasarladığı gelişmiş işlemcilere odaklanıyordu. Yapay zeka araçları geliştikçe gelişmiş veri depolama kapasitelerine yönelik ihtiyaç hızla arttı. Küresel teknoloji ekosistemi yoğun kurumsal talep karşısında SK Hynix gibi şirketlerin ürettiği bellek çipi arz sıkıntısı yaşıyor. Arz eksikliği donanım tedarik eden üretici firmaların kar marjlarını yukarı yönde ivmelendiriyor.

Sektörün lider kurumları Samsung Electronics ve teknoloji devi SK Hynix yılın ilk çeyreğinde rekor seviyede net kar rakamları açıkladı. Yüksek kazançlar kurumsal çalışanlar arasında prim dağılımı konusunda ciddi bir endüstriyel kriz yarattı. Samsung personeli düşük teşvik primlerini gerekçe göstererek ay içinde tam 18 günlük bir grev tehdidinde bulundu. Yönetim ve işçi sendikası arasında son anda sağlanan anlaşma üretim hatlarındaki operasyonel duraksama riskini sıfırladı.

SK Hynix çalışanları yüksek prim oranlarıyla öne çıkıyor

Yapay zeka alanındaki ekonomik genişleme Asya pazarında gelir dağılımı eşitsizliği tartışmalarını körüklüyor. İşletmeler arası yeni mutabakat kapsamında Samsung personeli 400 bin dolara varan ek ödeme alacak. Rakip üretici SK Hynix bünyesindeki mühendisler ise yıl genelinde 900 bin dolara kadar prim kazanma imkanını elde etti.

ABD merkezli teknoloji şirketleri değerleme rekorları kırıyor

ABD merkezli teknoloji şirketleri de donanım pazarındaki talep artışıyla benzeri görülmemiş değerlemelere ulaştı. Çip tasarımcısı Nvidia 5 trilyon dolarlık büyüklüğüyle dünyanın en değerli şirketi unvanını elinde tutuyor. Bir diğer oyuncu Anthropic ise perşembe günü 65 milyar dolar yatırım çekerek şirket değerlemesini 965 milyar dolara taşıdı.

Güney Kore hisseleri Asya piyasalarında kırılganlık yaratıyor

Finans uzmanları yapay zekanın endüstriyel süreçlerde vaat ettiği karlılığı yakalayamaması ihtimalinde borsalarda küresel bir düzeltme hareketi yaşanabileceğini belirtiyor. RBC analistleri araştırma notlarında Güney Kore borsasının gösterge endeksini Asya yapay zeka rallisinin simgesi olarak nitelendiriyor.

Ülkenin amiral endeksi son haftalarda sergilediği güçlü performansla dünyanın en büyük yedinci piyasası unvanını aldı. Samsung Electronics ve söz konusu endeksin amiral gemisi SK Hynix ikilisi ilgili piyasa göstergesinin yaklaşık yarısını tek başına domine ederken, yüksek sermaye yoğunlaşması piyasalarda sert dalgalanmalara yol açma tehlikesini taşıyor.