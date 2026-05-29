Asya borsaları ateşkes beklentisiyle yükseliş trendine girdi

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki çatışmaları sonlandırma ihtimali piyasalara nefes aldırıyor. Asya borsaları endeksleri yeni güne iyimser bir başlangıç yaptı. Diplomatlar altmış günlük yeni bir geçici ateşkes anlaşmasının zeminini hazırlıyor.

Trump yönetiminin sözleşmenin resmiyet kazanması için anlaşmaya onay vermesi gerekiyor. Hafta ortasında yaşanan askeri misillemeler yerini diplomatik müzakerelere bırakıyor. Küresel enerji arzının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim azalıyor. Barış umutları Asya borsaları üzerinde doğrudan alım iştahı yaratıyor.

Petrolde barış fiyatlaması düşüş getirdi

Enerji fiyatları arz endişelerinin azalmasıyla yönünü aşağı çevirdi. Brent petrolün varil fiyatı 91,64 dolara geriledi. Referans varlık günlük bazda 1,06 puanlık bir kayıp yaşadı. Brent petrol piyasası günü yüzde 1,14 oranında değer kaybıyla tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri ham petrolü West Texas Intermediate cephesinde de düşüş hızlandı.

West Texas Intermediate varil fiyatı 87,46 dolara indi. Amerikan referans petrolü seans içinde 1,44 puanlık azalış kaydetti. Varlık yüzde 1,62 seviyesinde net bir düşüş yaşadı. Doğal gaz fiyatları petrol piyasasından ayrışarak yukarı yönlü hareket etti. Doğal gaz kontratları 3,2990 dolar seviyesine tırmandı.

Emtia günlük bazda 0,0140 puanlık bir kazanım elde etti. Doğal gaz fiyatı yüzde 0,43 oranında bir yükseliş grafiği çizdi. Enerji maliyetlerindeki genel gerileme Asya borsaları hisse senetlerine yönelik risk iştahını besliyor.

Teknoloji devlerinin rallisi küresel piyasaları sürüklüyor

Tokyo merkezli Nikkei 225 endeksi 65.997,44 puana ulaştı. Japon hisse senetleri piyasası yüzde 2,0 oranında kazanç sağladı. Seul ve Taipei borsalarındaki öncü endeksler yüzde ikiyi aşan oranlarda yükseldi. Sidney borsası yüzde bir oranında değer kazandı. Uzmanlar Asya borsaları genelinde iyimserliğin sürdüğünü vurguluyor.

Hong Kong borsası daha sakin bir seyir izledi. Şanghay ana endeksi yüzde 0,4 oranında değer kaybetti. Yapay zeka odaklı kurumsal yatırımlar piyasaları desteklemeyi sürdürüyor. Çip üreticisi Micron şirketinin piyasa değeri 1 trilyon dolar sınırını aştı. SK hynix şirketi de 1 trilyon dolarlık piyasa değeri eşiğini geçti.

Oxford Economics analisti Matthew Martin piyasalardaki asıl yükseliş dinamiğini güçlü şirket bilançolarına bağlıyor. Yapay zeka bağlantılı sermaye harcamaları Asya borsaları performansına doğrudan katkı sağlıyor.

Makroekonomik veriler ve ticaret savaşları endişe yaratıyor

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından yakından izlenen enflasyon göstergesi Nisan ayında yükseldi. Veri 2023 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Yetkililer ilk çeyrek ekonomik büyüme verisini aşağı yönlü revize etti. Yapışkan enflasyon ve yavaşlayan büyüme faiz indirimi ihtimallerini zayıflatıyor. Trump ekonomiyi canlandırmak adına düşük faiz çağrılarını yineliyor.

Avrupa Birliği komisyon üyeleri Çin ile yaşanan ticaret açıklarını görüşmek üzere toplanıyor. Yirmi yedi ülkeden oluşan blok Avrupalı şirketleri korumak için stratejiler geliştiriyor.

Brüksel yönetimi Çinli rakiplerin haksız rekabetine karşı önlemler almayı planlıyor. Ticaret savaşlarının alevlenme ihtimali Asya borsaları üzerinde uzun vadeli baskı yaratma riski taşıyor.