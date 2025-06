ABD Senatosu’ndan tarihi kripto adımı: GENIUS Yasası onaylandı

Takip Et

ABD Senatosu, sabit kripto paralar için ilk düzenleyici çerçeve kabul edilen "GENIUS" kripto yasa tasarısına onay verdi.

“Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins” (GENIUS) Yasası, Senato'da 30'a karşı 68 evet oyuyla kabul edildi.

Yasa tasarısı, haftalar süren komite görüşmeleri ve yoğun müzakerelerin ardından Senato gündemine geldi. Geçtiğimiz ay Demokratların karşı çıkmasıyla reddedilen ilk oylamanın ardından yapılan değişiklikler sayesinde ikinci oylama başarıyla sonuçlandı. Senato'da hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tasarı lehine oy kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda yasayı memnuniyetle karşılayarak "Son projeksiyonlara göre stablecoin piyasası 2030’a kadar 3,7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşabilir. GENIUS Yasası bu senaryoyu daha olası kılıyor" dedi.

Tasarı, görüşülmek üzere Temsilciler Meclisi'ne gönderildi.

Tasarı neleri içeriyor?

GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) ifadesi, "ABD Sabit Kripto Paraları için Ulusal Yeniliği Sağlama ve Kurma Yasası" olarak biliniyor.

Sabit kripto paralar için ilk düzenleyici çerçeveyi oluşturması beklenen tasarı, sektör için rezerv desteği, aylık denetim ve kara para aklamayı önleme uyumluluğu gibi güvenlik önlemlerini belirleyecek.

Yasa kapsamında piyasa değeri 50 milyar doları aşan stablecoin ihraççılarının düzenli olarak denetlenmesi şart koşulurken, Meta ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerine ise yalnızca belirli şartları sağlamaları halinde stablecoin çıkarma hakkı tanınıyor.

Bu kriterler arasında mali risk yönetimi ve kullanıcı verisi gizliliği gibi başlıklar da yer alıyor.

Ayrıca yasa, olası bir iflas durumunda stablecoin sahiplerine öncelikli alacaklı statüsü tanıyarak, paralarını geri alma konusunda yasal güvence sağlıyor. Mevcut banka mevduat sahiplerinin de bu tür talepler karşısında korunması hedefleniyor.