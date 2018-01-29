ABD tahvil getirileri 4 yılın zirvesinde

29 Ocak 2018

ABD hazine tahvil getirileri, önde gelen merkez bankalarının aşırı gevşek para politikalarından geri adım atmaya hazırlandıklarına yönelik güçlenen beklentilerle yükseldi.

10 yıllık tahvil getirisi bugün 2,72'yi gördü ve 2014 başlarından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. 2 yıllık tahvil faizi ise 2,16 ile 2008'den sonraki zirvesine tırmandı.

Öte yandan dolar endeksi geçtiğimiz perşembe günü üç yılın dip seviyesi olan 88.42'yi gördükten sonra bugün 89.16'ya yükseldi.

Dolar, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, geçen hafta yaptığı "Daha zayıf dolar ticaret ve fırsatlar açısından iyi haber" şeklindeki açıklamanın ardından gerilemiş, bunun üzerine Başkan Donald Trump, "Güçlü dolar istiyorum" şeklindeki konuşmuştu.

Bu arada ABD'de geçici bütçe tasarısının gecikmeli de olsa yasalaşması ve şirketlerin güçlü bilanço açıklamalarının da etkisiyle ülkede borsa endeksleri art arda rekor tazeledi.