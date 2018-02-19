ABD ve Çin borsaları tatilde

19 Şubat 2018

ABD, Çin ve Hong Kong piyasalarının resmi tatil dolayısıyla işleme açılmayacağı yeni haftanın ilk işlem gününde, açık olan Asya piyasalarında kur ve faiz tarafının sakin bir seyir izlemesi, Japonya pay piyasalarında ise yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

ABD'de cuma günü pay piyasalarında yatay bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,92'den yüzde 2,88'e geriledi. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan konut başlangıçları verisi beklentileri aşarken, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi tahminlerin altında kaldı. Verilerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,23 düşüş kaydetti.

Analistler, bu hafta, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) ocak ayı toplantısı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, faizlerde değişikliğe gidilmeyen yılın ilk toplantısına ilişkin detayların yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında, geçen hafta pay piyasalarında yükseliş eğilimi öne çıkarken, euro/dolar paritesi dalgalı bir seyir izledi. Cuma günü, Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesi olan 1,2555'i gören parite, artan satış baskısı ile düşüşe geçerek günü yüzde 0,79 azalışla 1,2406'dan tamamladı.

Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ve İngiltere'de Bexit sürecinin piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ettiğini ifade eden analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ve yoğun veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün Çin ve Hong Kong piyasalarının yeni yıl tatili dolayısıyla kapalı olduğu Asya'da, Japonya pay piyasalarında güçlü alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan düzeltilmiş dış ticaret fazlasının 373,3 milyar yen ile beklentileri aşması sonrası Nikkei 225 endeksi haftanın ilk işlem gününü yüzde 2 yükselişle tamamladı.

Borsalarda görünüm pozitif

Kaynak: AA