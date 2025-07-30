ABD Ticaret Bakanlığı'nın nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü.

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüyerek yüzde 2,5'lik piyasa beklentilerinin üzerinde büyüdü.

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti.

Verinin ardından dolar yükselirken altın fiyatları düştü.

Ons altın fiyatları sert düştü

Verilerin açıklanmasının ardından, Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentisinin azalmasıyla hazine tahvili getirileri ve ABD doları yükseldi.

Altın fiyatları ise dolardaki yükselişle düşüşe geçti.

Veri öncesi, 3 bin 300 dolar seviyesinde olan ons altın fiyatları verinin ardından 3 bin 302 dolara kadar düştü.

Dolar/TL ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın fiyatları ise 4 bin 343 lira seviyesinden 4 bin 308 liraya kadar geriledi.

Gözler Fed'de: Trump faiz indirimi çağrısını yineledi

ABD verilerinin ardından yatırımcıların gözü bu akşamki kararına çevrildi.

Trump, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda GSYİH rakamını "BEKLENTİLERDEN ÇOK DAHA İYİ" olarak nitelendirdi ve Fed Başkanı Jerome Powell ve meslektaşlarına faiz oranlarını düşürmeleri yönündeki çağrısını yineledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın eylül ayında yüzde 67 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörülüyor.