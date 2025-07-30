ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Hindistan’a yönelik sert eleştirilerde bulunurken 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak gümrük vergisini de açıkladı.

Trump, Hindistan’ın ticaret politikaları, Rusya ile olan ilişkileri nedeniyle yüzde 25 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Trump, Hindistan’ın ABD’nin dostu olduğunu ancak yıllardır ticaretin istenilen düzeyde gelişmemesinin sebebinin Hindistan’ın yüksek gümrük vergileri ve zorlu ticaret engelleri olduğunu belirtti.

Ceza vurgusu yaptı

Ayrıca Trump, Hindistan’ın askeri teçhizatlarının büyük bir kısmını halen Rusya’dan temin ettiğini ve bu durumun, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken rahatsız edici olduğunu vurguladı.

Trump, bu gerekçelerle Hindistan’a 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını ve tarifeye ilaveten "ceza ödeyeceğini" de ifade etti.

Truth Social'dan açıklama yapan Trump şunları kaydetti:

"Unutmayın, Hindistan dostumuz olsa da, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık çünkü gümrük vergileri çok yüksek, hatta dünyadaki en yüksek ülkeler arasında ve ülkeler arasında en zorlu ve uygunsuz parasal olmayan ticaret engellerine sahipler.

Ayrıca, askeri teçhizatlarının büyük çoğunluğunu her zaman Rusya'dan satın aldılar ve herkesin Rusya'nın Ukrayna'daki ölümleri durdurmasını istediği bir dönemde Çin ile birlikte Rusya'nın en büyük enerji alıcısı konumundalar - Her şey iyi değil!

Bu nedenle Hindistan 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25'lik bir gümrük vergisi ve yukarıdakiler için bir ceza ödeyecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.MAGA!" ifadelerine yer verdi.