ABD'de fabrika siparişleri beklentiyi aştı
ABD'de fabrika siparişleri ağustosta yüzde 1,2 artarak beklentinin üstünde gerçekleşti.
ABD Ticaret Bakanlığının raporuna göre, fabrika siparişleri ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 1,2 artarak 471,7 milyar dolara yükseldi. Temmuzda yüzde 3,3 gerileyerek 3 yılın en düşük seviyesini kaydeden siparişlere yönelik ağustos beklentisi yüzde 1 artış olarak belirlenmişti.
Fabrika siparişlerinin ağustosta nispeten toparlanmasında kaydetmesinde ulaşım araçlarına yönelik talebin yüzde 5,1 artması etkili oldu. Bununla birlikte, değişken ulaşım kalemi haricindeki fabrika siparişleri de sermaye mallarına yönelik talepteki artışla yüzde 0,4 arttı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinin yüzde 12'sini oluşturan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.
Kaynak: AA