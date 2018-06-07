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ABD'de işsizlik başvuruları 4 haftanın dibinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 222 bine inerek 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi

ABD'de işsizlik başvuruları 4 haftanın dibinde
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ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik maaşı başvuru istatistiklerini yayımladı.

Ülkede 2 Haziran ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 222 bine gerileyerek 4 haftanın en düşük seviyesine işaret etti. Piyasalarda beklenti başvuruların 220 bine gerileyeceği yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 223 binden revize edilmeden bırakıldı.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 21 bin artışla 1 milyon 741 bin oldu.

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