ABD'de işsizlik başvuruları 4 haftanın dibinde
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 222 bine inerek 4 haftanın en düşük seviyesine geriledi
ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik maaşı başvuru istatistiklerini yayımladı.
Ülkede 2 Haziran ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 222 bine gerileyerek 4 haftanın en düşük seviyesine işaret etti. Piyasalarda beklenti başvuruların 220 bine gerileyeceği yönündeydi.
Geçen haftanın başvuruları 223 binden revize edilmeden bırakıldı.
İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 21 bin artışla 1 milyon 741 bin oldu.