ABD'de işsizlik başvuruları 44 yılın dibinde

19 Ekim 2017

ABD Çalışma Bakanlığı işsizlik başvuruları istatistiklerini yayımladı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 22 bin düşüşle 222 bine indi ve 44 yılın en düşük seviyesini gördü. Piyasa beklentisi başvuruların 4 bin düşüşle 239 bin olacağı yönündeydi. Düşüşte son dönemde üst üste yaşanan kasırgaların etkili olduğu belirtiliyor.

Geçen haftanın başvuruları 243 binden 244 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 9 bin 500 düşüşle 248 bin 250 olurken, İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 16 bin düşüşle 1 milyon 888 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık ortalama sayısı 22 bin 750 düşüşle 1 milyon 906 bin oldu.

Veriler 14 Ekim ile sona eren haftayı kapsıyor.