ABD'de işsizlik başvuruları yükseldi

25 Ocak 2018

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 20 Ocak ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 17 bin kişi artarak 233 bin oldu.

Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 235 bin düzeyindeydi.

Bir önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı ise 220 binden 216 bine revize edildi. Bu rakam, işsizlik maaşı talebinin ölçülmeye başlandığı 1973’ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin 500 kişi azalarak 240 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları da 28 bin kişi gerileyerek 1 milyon 937 bine indi.