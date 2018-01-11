ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 ayın zirvesinde
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 261 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 6 Ocak haftasında 11 bin kişi artarak 4 ayın zirvesine çıktı.
261 bin olarak gerçekleşen başvuru sayısına ilişkin beklenti 245 bin seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde devam eden başvurular 35 bin kişi azalarak 1.87 milyona gerilerken 4 haftalık ortalama başvurular 9 bin artışla 250 bin 750'ye yükseldi. Bu, ekim ayı başından beri görülen en yüksek seviye oldu.