ABD'de ÜFE 2016'dan beri ilk kez düştü
ABD'de ÜFE artış beklentisinin aksine geriledi. Gözler yarın açıklanacak TÜFE verisine çevrildi.
ABD'de ÜFE aralıkta aylık bazda yüzde 0.1 düştü, yıllık bazda yüzde 2.6 arttı. Beklenti aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 3 artış yönündeydi.
Gıda ve enerji dışı ÜFE ise aylık bazda yüzde 0.1 gerilerken yıllık yüzde 2.3 yükseldi.
ÜFE böylece Ağustos 2016'dan bu yana aylık bazda ilk kez geriledi. ÜFE'de geçen ay yüzde 0.4 artış kaydedilmişti.
ÜFE sonrası gözler yarın açıklanacak TÜFE verisine çevrildi. Ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yıllık bazda kasımda 2,2 olmuştu, yani TÜFE'de hafif düşüş beklentisi var. Bu yönde bir hareket görülmesi halinde gelişen ülke piyasalarının değerlenmesi beklenebilir.