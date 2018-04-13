ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı 18 yılın zirvesinden indi

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, JOLTS Açık İş Sayısı şubatta önceki aya kıyasla 176 bin azalarak 6 milyon 52 bin oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 5 milyon 20 bin seviyesindeydi.

Ocak ayına ait JOLTS Açık İş Sayısı ise 6 milyon 312 binden 6 milyon 228 bine revize edildi. Veri, ocakta aşağı yönü revizyona rağmen son 18 yılın en yüksek seviyesi özelliğini korudu.



