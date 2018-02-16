ABD'de konut başlangıçları 15 ayın zirvesinde

16 Şubat 2018

ABD'de konut başlangıçları ocak ayında yüzde 9,7 artışla son 15 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Ocakta sabit kalması beklenen inşaat izinleri ise yüzde 7,4 artarak beklentiyi aştı.

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, konut başlangıçları, 2018’nin ilk ayında önceki aya kıyasla yüzde 9,7 artarak 1 milyon 326 bine çıktı.

Ekim 2016’dan bu yana en yüksek seviyesini kaydeden konut başlangıçlarına ilişkin piyasa beklentisi 1 milyon 235 bin veya yüzde 3,6 artış seviyesindeydi.

Rapor, ayrıca inşaat izinlerinin ocakta yüzde 7,4 artışla 1 milyon 396 bine yükseldiğini gösterdi. Gelecek aylardaki konut başlangıçları hakkında ipucu veren inşaat izinlerinin 1 milyon 300 binde kalması bekleniyordu.

Bu arada, aralık ayına ilişkin konut başlangıçları 1 milyon 192 binden 1 milyon 209 bine revize edildi. Aynı döneme ait inşaat izinleri de 1 milyon 302 binden 1 milyon 300 bine düzeltildi.

Kaynak: AA