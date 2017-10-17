ABD'de perakende satışlar arttı
Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de perakende satışlar ekim ayının 2. haftasında yüzde 3,6 artış gösterdi.
ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar ekim ayının 2. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 3,6 artış kaydetti.
Satışlar ilk 2 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Satışlar ilk 2 haftada geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azaldı.
Veriler The Johnson Redbook tarafından zincir mağazaların satışlarından derlenerek haftalık olarak açıklanıyor.