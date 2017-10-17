ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C
  • Finans
  • ABD'de perakende satışlar arttı

ABD'de perakende satışlar arttı

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de perakende satışlar ekim ayının 2. haftasında yüzde 3,6 artış gösterdi.

ABD'de perakende satışlar arttı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

ABD'de büyük mağazalarda perakende satışlar ekim ayının 2. haftasında geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 3,6 artış kaydetti.

Satışlar ilk 2 haftada mevsimsel etkilerden arındırılmamış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artış gösterdi. Satışlar ilk 2 haftada geçen ayın aynı dönemine göre yüzde 1,4 azaldı.

Veriler The Johnson Redbook tarafından zincir mağazaların satışlarından derlenerek haftalık olarak açıklanıyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.