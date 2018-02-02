ABD'de tüketici güveni beklentinin üstünde

02 Şubat 2018

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) ocakta nihai 95,7 değerini alarak beklentiyi aştı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, ocak sonunda ay ortasına kıyasla 1,3 puan artarak 95,7 oldu. Böylece son 6 ayın en düşük seviyesinden yükselen endekse yönelik beklenti 95 seviyesindeydi.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi de yine ocak ortasındaki bir önceki okumaya kıyasla 1,3 puanlık artışla 110,5’e çıktı. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan Beklentiler Endeksi'nin de 84,8’den 86,3’e yükseldiği bildirildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Michigan Üniversitesi Tüketici Araştırmaları Direktörü Richard Curtin, tüketici güvenindeki artışta bu yıl yürürlüğe giren vergi indirimleri ile hisse senetlerindeki artışın etkili olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA