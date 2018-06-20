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ABD'den Deutsche Bank'a 205 milyon dolar ceza

ABD, Deutsche Bank'a döviz piyasasında yapılan manipülasyon nedeniyle 205 milyon dolar ceza mahkum etti.

ABD'den Deutsche Bank'a 205 milyon dolar ceza
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Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, döviz piyasasında 2007 ile 2013 döneminde borsada yapılan manipülasyon yolsuzlukları nedeniyle 205 milyon dolar (yaklaşık 177 milyon euro) ödeme yapmaya mahkum edildi. 

New York Maliyesi (DFS), Alman bankasının yerel mali yasaları ihlal ettiğinden dolayı 205 milyon Dolar cezaya çarptırıldığını açıkladı. Deutsche Bank da Amerikan maliyesinin kestiği cezayı ödemeyi ve iddia edilen usulsüzlüğü kabul ettiğini duyurdu. 

Kaynak: İHA

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