ABD'den dört faiz artırımı bekleniyor
Credit Suisse'nin ABD ekonomistleri, bütçe anlaşması sonrasında 2018'de ülkeden dört faiz artırımı bekliyor.
Credit Suisse'nin ABD ekonomistleri, ABD Kongresi'nde sağlanan bütçe anlaşması sonrasında Fed'in 2018 yılında kısa vadeli borçlanma maliyetlerini 4 kez artırmasını beklediklerini bildirdiler.
Ekonomistler yazdıkları araştırma notunda, "FOMC, Aralık ayında Kongre'den geçen vergi reform yasası ışığında 2018 için büyüme tahminlerini yükseltti ve Mart toplantısında büyüme tahminlerinde yeni bir yukarı yönlü revizyon yapmasını bekliyoruz. Ekonominin tam istimdama yakın veya üzerinde olduğu ortamda ihtiyatyı risk yönetimi Fed'in büyük pozitif talep şoklarına yanıt olarak sıkılaştırmayı hızlandırması gerektiğine işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.
Credit Suisse, daha önce yaptığı açıklamada 3 artırım beklediğini ifade etmişti.