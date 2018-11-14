AB'de en hızlı Romanya büyüdü

14 Kasım 2018

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın 3'üncü çeyreğinde bir önceki 3 aylık döneme kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Bölgede GSYH artışı, 2017'nin 3’üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,7 oldu.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın 3'üncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2017'nin 3'üncü çeyreğine göre ise yüzde 1,9 yükseldi.

AB üyesi ülkeler ele alındığında, 3'üncü çeyrek GSYH'de bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 1,9'la Romanya'da ve yüzde 1,7'yle Polonya'da görüldü.

Söz konusu dönemde İngiltere yüzde 0,6, Fransa yüzde 0,4 büyürken, Almanya ise yüzde 0,2 oranında küçüldü.

Alman ekonomisi yıllar sonra daraldı

Kaynak: AA