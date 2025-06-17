ABD'li dev banka Citi, altın fiyatlarında rekor seviyelere ulaşılan rallinin sona erdiğini ve önümüzdeki çeyreklerde ons fiyatının yeniden 3 bin doların altına düşmesini beklediğini açıkladı.

Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları ve Orta Doğu'daki krizin güvenli liman talebini artırmasıyla bu yıl neredeyse yüzde 30 değer kazanarak nisan ayında 3 bin 500 dolarla rekor kırdı.

Altının yükselişi, ABD'nin bütçe açığı ve varlıklarına ilişkin endişelerin yanı sıra, rezervlerini çeşitlendirmek isteyen merkez bankalarının sürekli alımlarıyla da desteklendi.

Citi altın tahminlerini düşürdü: Yeni tahminlerini açıkladı!

Ancak ABD'li banka Citi, altın fiyatlarının yükselişine son vermesini beklediğini kaydetti. Banka, altın fiyatlarının 2025 sonu veya 2026 başında ons başına 3 bin doların altına düşebileceğini öngörerek, altın için kısa ve uzun vadeli fiyat hedeflerini düşürdü.

Banka, 0-3 aylık altın fiyat hedeflerini sırasıyla 3 bin 500 dolardan 3 bin 300 dolara düşürüken 6-12 aylık tahminlerini ise 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara revize etti.

Citi, altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte ons başına 3 bin 100-3 bin 500 dolar arasında konsolide olmaya devam edeceğini ve ardından düşüş eğiliminin başlayacağını belirtti.

Citi analistleri tarafından kaleme alınan bir raporda "Çalışmalarımız, altının 2026'nın ikinci yarısında ons başına 2 bin 500 ila 2 bin 700 dolar civarına geri döneceğini gösteriyor” dedi.

3. çeyrek için iyimser ve düşüş tahminleri

Citi'nin iyimser senaryosuna göre, ABD'deki ekonomik ve jeopolitik gerilimler nedeniyle altın fiyatları üçüncü çeyrekte 3 bin 500 doları aşabilir.

Düşüş senaryosunda ise gümrük vergisi anlaşmazlıklarının çözülmesi, jeopolitik risklerin azalması ve ABD ekonomisinin sert bir inişten kaçınması ihtimaliyle fiyatların 3 bin doların altına düşebileceği belirtildi.

Banka altın fiyatlarının üçüncü çeyrekte ons başına 3 bin 100-3 bin 500 dolar arasında olmasını beklediği temel senaryosuna yüzde 60 ihtimal verirken, yükseliş ve düşüş senaryolarına yalnızca yüzde 20'şer ihtimal verdi.

Düşüş tahminlerinin nedenlerini açıkladılar

Bu düşüş tahmininin başlıca nedenleri arasında yatırım talebindeki zayıflama, küresel büyüme görünümünde iyileşme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri yer aldı.

Citi analistleri, 2025'in dördüncü çeyreğinden itibaren altın yatırım talebindeki düşüşün, ABD'nin teşvik edici bütçesinin yürürlüğe girmesi ve Trump'ın ticaret ve diğer politikalarının daha az olumsuz hale gelmesinden kaynaklanabileceğini söyledi.

Ayrıca analistler, “Fed'in kısıtlayıcı politikadan nötr politikaya geçmesi için çok fazla alan olduğunu görüyoruz” dediler.

Gümüşte yükseliş tahminleri

Altının ihtiyatlı görünümünün aksine Citi, arzın daralması ve güçlü talep nedeniyle gümüş fiyatlarının önümüzdeki 6-12 ay içinde ons başına 40 dolara yükseleceğini tahmin ediyor.

Banka, ABD-Çin ticaret savaşının daha hızlı çözülmesi ve Federal Rezerv'in şahin politikası ile desteklenen bir yükseliş senaryosunda gümüşün 2025'in üçüncü çeyreğinde ons başına 46 dolara ulaşabileceğini de ekledi.

Ons altın fiyatları bugün saat 13.25 itibarıyla yüzde 0,29 yükselişle 3 bin 395 dolardan işlem görürken gümüş ise yüzde 2,15 yükselişle 37 dolardan işlem görüyor.