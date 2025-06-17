Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının itici güçlerinden biri olan merkez bankalarının bu yıl daha fazla altın almaya devam etmesi ve 5 yıl içerisinde ABD doları varlıklarını azaltması bekleniyor.

Dünya Altın Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve 70'ten fazla merkez bankasının yanıtladığı anket sonuçlarına göre, ankete katılanların yüzde 95'i küresel merkez bankalarının altın varlıklarının önümüzdeki 12 ay içinde artmasını bekliyor. Bu oran 2018'de başlayan yıllık anketten bu yana görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Ayrıca katılımcıların dörtte üçü merkez bankalarının ABD doları varlıklarının önümüzdeki beş yıl içinde azalmasını bekliyor.

Ankete katılan merkez bankaları, altın rezervi bulundurmalarının başlıca gerekçeleri olarak; altının kriz dönemlerindeki güçlü performansını, temerrüt riski taşımamasını ve enflasyona karşı koruma sağlamasını gösteriyor.

Altın yakın zamanda Euro'yu geçerek ABD dolarının ardından dünyanın en büyük ikinci rezerv varlığı haline geldi.

Altını yurt içinde saklamaya başladılar

Merkez bankalarının altın talepleri artarken altını yurt içinde saklama eğilimleri de artıyor.

Bankalar, dünyanın en büyük iki altın saklama merkezi olan Londra ve New York'un aksine, daha fazla altını yurt içinde saklamayı planlıyor.

Merkez bankalarının planlarını değiştirmesindeki en önemli neden; kriz veya yaptırımlar durumunda yurtdışında depolanan altına erişim kabiliyetlerine ilişkin endişeler olarak öne çıkıyor.

Bu doğrultuda; Hindistan geçen yıl İngiltere Merkez Bankası'ndan 100 tondan fazla altını geri getirirken, Nijerya Merkez Bankası da elindeki altınların bir kısmını geri getirdi.

Bu eğilim anket sonuçlarına da yansıdı. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 7'si, Covid-19 salgınından bu yana yurt içi depolamayı artırmayı planladıklarını söyledi.

Doların güvenli liman statüsü azaldı, altının yükseldi

Merkez bankalarının altın alımları 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ardından ABD'nin Moskova'yı uluslararası ödeme sisteminden çıkarma çabalarının ardından hızlandı.

Bazı merkez bankacılarına göre, 2022 yılında Rusya'nın döviz rezervlerinin dondurulması, doların nasıl bir silah olarak kullanılabileceğini ve ABD'nin isteğiyle finansal sisteme erişimin nasıl kapatılabileceğini gösterdi.

Bu durum birçok gelişmekte olan piyasa merkez bankasının ABD dolarından daha hızlı uzaklaşmaya başlamasına neden oldu.

ABD hükümetinin son aylarda yaptığı tutarsız açıklamalar da bazı yabancı ülkelerde ABD'de saklanan altınların güvende olup olmadığı konusunda huzursuzluğa yol açtı. Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin altın rezervlerinin çoğunun bulunduğu Fort Knox'tan altının kaybolmuş olabileceğini kamuoyuna açıklamıştı.

İsmini vermek istemeyen bir anket katılımcısı, "Gümrük tarifeleriyle ilgili son piyasa gelişmeleri, ABD dolarının güvenli liman statüsüne ilişkin soru işaretlerini artırdı, ancak altınınkini güçlendirdi. Rezerv yöneticileri, jeopolitik ve ticari çatışmaların damgasını vurduğu bu zorlu dönemde altını enflasyondan korunma aracı olarak görüyor" dedi