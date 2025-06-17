Bank of America’dan çarpıcı altın tahmini!

Orta Doğu’da İran-İsrail gerilimi sürerken, yatırımcıların güvenli liman altına talebi arttı. Haftanın ilk gününde 3.452 dolara kadar yükselen ons altın, gün sonunda yüzde -1,40 düşüşle 3.385 dolardan kapanış yaptı. Haftanın ikinci gününde ise 3.390 dolardan işlem görüyor.

Altında satış baskısı

Bank of America'nın analistleri, bu kaosun altında sürdürülebilir bir yükseliş sağlamayacağına işaret ederken çatışmanın petrol arzını etkilememesi nedeniyle, altında ilk tepkilerin ardından satış baskısı oluşacağını öngördü. Bank of America analistleri, kısa vadede jeopolitik olaylar yerine daha geniş ekonomik manzarayı ve altının önemli bir küresel parasal varlık olarak giderek artan çekiciliğine dikkat çekti.

ABD'de hükümet borcunun büyümeye devam ettiğini belirten banka, tartışmalı kongre tasarısının, bu açığı da trilyonlarca dolar artırmasını bekliyor.

12 ay içinde altında kritik rakam

ABD Hazine Bakanlığı'nın veya FED’in piyasaya müdahalesi ile altının desteklenmeye devam edilebileceğini ifade eden banka, önümüzdeki 12 ayda ons altının 4 bin dolara çıkacağını öngörüyor.

Yatırımcıların portföylerinin yüzde 3,5'inin altına ayırdığını ve bunun da aşırı görünmediğini belirten analistler, merkez bankalarının da alımları artırabileceğini tahmin ediyor.

2024’te altın, küresel resmi rezervlerin yüzde 20'sini oluşturmuş, yüzde 16 pay alan Euro'yu geride bıraktmıştı. Toplam rezervlerde ise Amerikan doları yüzde 46 payla ilk sıradaydı.

İç piyasada altın fiyatları

İç piyasada ise gram altın fiyatı güne 4 bin 295 TL’den başladı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 4 bin 300-4 bin 360 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da 7 bin 110 TL’den işlem görüyor.