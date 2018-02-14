ABD'nin ham petrol üretimi yine yükseldi

14 Şubat 2018

ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı geçen hafta yine artış kaydederek, yükselişini 5. haftaya taşıdı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 3-9 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 20 bin varil artışla 10,27 milyon varile yükselirken, 5 hafta üst üste artış kaydetti.

Bu sonuçla, bir önceki hafta ülke tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanan ABD'nin ham petrol üretimi yeni bir rekor kırdı. ABD'nin en yüksek ham petrol üretim miktarı en son Kasım 1970'de günlük ortalama 10,04 milyon varil olmuştu.

EIA'nın şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile yükselmesi, gelecek sene de 11,2 milyon varile ulaşması öngörülüyor.



Ticari ham petrol stokları yükseldi



EIA ayrıca, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının 3-9 Şubat döneminde 1,8 milyon varil (yüzde 0,4) artarak, 422,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,8 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 1,9 milyon varil artış kaydetmişti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 400 bin (yüzde 0,1) varil artarak, 665,6 milyon varile yükseldi.



ABD'nin haftalık benzin stokları ise 3,6 milyon varil (yüzde 1,5) artışla 249,1 milyon varil oldu. Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi de 1,2 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,4 milyon varil artmıştı.



Ayrıca söz konusu dönemde, ABD'nin ham petrol ihracatı bir önceki haftaya göre günlük ortalama 35 bin varil artarak 1,32 milyon varile, ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 4 bin varil düşüşle 7,89 milyon varile geriledi.



ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarının beklentilerin altında artış göstermesinin ardından, petrol fiyatları yükselişe geçti.

Londra Brent türü petrolün fiyatı 63,37 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün fiyatı 59,78 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA