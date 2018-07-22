Albayrak: Piyasalarla kavga etmeyeceğiz

22 Temmuz 2018

HAKAN GÜLDAĞ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Arjanti'nin başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına giderken uçakta gazetecilere yeni dönemde ekonominin yönetiminin nasıl olacağını anlattı.

Albayrak, eylülü bulmadan bürokrasi, reel sektör ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü ve gerçekçi, dünyadaki gelişmelere yanıt verebilecek bir Orta Vadeli Planı (OVP) ortaya koyacaklarını duyurdu. Albayrak, "OVP netleştikten sonra yapacaklarımıza ilişkin paketi Meclis’ten çıkarmaya çalışacağız" dedi.

Finansal İstikrar Komitesi'ni topladıklarını dile getiren Albayrak, "Çok farklı bir yapıyla ismini de değiştirerek çok daha sık ve periyodik olarak benim Başkanlığımda toplanacak. Tüm paydaşların eşgüdüm içinde katkısını sağlayacağız. Bu toplantıları haftalık yapacağız" bilgisini paylaştı.

"Piyasalarla kavga etmeyeceğiz"

Albayrak, "Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız" ifadelerini kullanarak, "Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız" açıklamasını yaptı.