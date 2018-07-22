Albayrak, korumacılık önlemlerini eleştirdi: Üretkenlik ve küresel refahı olumsuz etkiler

22 Temmuz 2018

HAKAN GÜLDAĞ

BUENOS AİRES - G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Albayrak, yabancı mevkidaşları ile ekonomi diplomasisi alanında yoğun temaslarda bulundu.

Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile başbaşa görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, “Küresel Ekonomik Riskler” başlıklı toplantıda konuştu. Albayrak konuşmasında “Gerekli önlemleri almadığımız sürece, korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır” dedi.

Albayrak şu mesajları verdi:

Korumacılık olumsuz etkiler: Her şeyden önce; gerekli önlemleri almadığımız sürece korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Türkiye büyümesini sürdürüyor : Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devem etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makroihtiyati polikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturulmuştur.

Yeni sistem: Yeni Cumhurbaşkanlığı yapısı Türkiye’nin yönetiminde yapısal değişiklikler getirmiştir. Bakanlıkları ve kurumları yeniden düzenleyip, kabinede yer alan bakan sayısını 26’dan 16’ya düşürdük. Aynı zamanda, ekonomi tarafındaki bakanlık kurgusunu da değiştirdik. Ekonomi ile ilgili 6 yerine 3 bakanlık bulunmakta. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali politikalar ve borç yönetiminden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı reel sektörden, Ticaret Bakanlığı ise ticaret ile ilgili konulardan sorumlu olacaktır.

Kararlı temel politikalar: Ekonominin gelecek donem için önceliklendirildiğinin altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda ekonomi politikalarında kararlılıkla takip etmek amacıyla temel politikalar belirliyoruz. Bütçe disiplinini sürdürmeye, enflasyonla mücadele etmeye ve iyi belirlenmiş yapısal reform gündemini uygulamaya odaklanmış durumdayız. Türkiye ekonomisindeki hedeflerimize ulaşmak için ekonomideki tüm bakanlıklar arasında koordinasyonu tesis etmemiz gerekmektedir.

Şeffaf OVP: Orta Vadeli Ekonomik Programımızı kamuya açık ve denetlenebilir şekilde, tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacağız.

"Altyapı yatırımları barışa katkıda bulunmaz"

Bakan Albayrak daha sonra “Altyapının Finansal Bir Varlık Kategorisine İlişkin Yol Haritasinin İlerletilmesi” oturumunun da açılış konuşmasını yaptı. Albayrak burada da şu mesajları verdi:

Barış ve istikrar: Türkiye yüksek kaliteli altyapı projelerinin uygulanmasında uzun süredir devam eden ve başarılı bir performansa sahiptir. 2002 yılından bu yana, hükümetimiz, ülke genelinde altyapının iyileştirilmesi için önemli bir bütçe ayırmıştır. Bu önceliklendirme iki temel hedefe dayanmaktadır: Birincisi, yatırımlar için daha uygun bir ortamın oluşturulması, ve ikincisi, bölgesel kalkınma, barış ve istikrara katkıda bulunulmasıdır.

Kazan-kazan: Altyapının geliştirilmesine yönelik olarak anlayışımız şudur: Bu çabalarımız yalnızca projenin taraflarına katkı sağlamakla yetinmemeli, aynı zamanda geniş bir toplumun geniş bir kesimi için kazan-kazan fırsatı yaratmalıdır.

Yatırımlar için güvenilir liman: Bu nedenle, Türkiye, jeopolitik konumumuzun, stratejik önemimizin ve yüksek kaliteli altyapımızın yardımıyla, istikrarlı ve öngörülebilir bir ortam sunarak, yatırımlar için güvenilir bir liman olagelmiştir. Diğer yandan, altyapı geliştirme faaliyetlerimiz istihdam yaratma, eşitsizliklerle mücadele etme ve terörizmle savaşma hedeflerimize de katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye, yeni küresel ekonomide tüm emsallerimiz için güvenilir bir ortak olarak görülmektedir.

Altyapıya 420 milyar dolar: Türkiye son on yılda dünyada yapılan en büyük 10 altyapı projesinden 6’sına ev sahipliği yaptı. Son on altı yılda, diğer faktörleri de içermek üzere, kümülatif yatırımlarımız toplamı 420 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Biz, Türkiye olarak, özel sermayenin katılımını artıran altyapı finansmanı konusundaki tecrübelerimizi daha fazla paylaşmaktan memnuniyet duyarız.