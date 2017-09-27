Alman şirketlerin yeni eleman isteği rekor seviyede

27 Eylül 2017

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da ağustosta 111,2 puan olan İstihdam Barometresi'nin eylül ayında 112,3 puana çıktığı bildirildi.

Anketin yapıldığı 2002 yılından bu yana Alman şirketlerin yeni eleman alımı konusundaki istekliliğinin en üst düzeye çıktığına işaret edilen açıklamada, Almanya'daki istihdam rakamlarının gelecek aylarda daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, birçok endüstriyel sektörün yeni işçi aradığı belirtilerek, "Elektrikli malların imalatındaki üreticiler ve özellikle makine mühendisliği firmaları personel almayı planlıyorlar. Buna karşın son aylardaki anket sonuçlarına göre araç üreticileri, işe alma konusunda daha ihtiyatlı davranmaya devam ediyor. Müteahhitler de daha öncekine göre biraz daha küçük bir ölçekte olmasına rağmen ilave personel almayı planlıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Dağıtım sektöründe de istihdam dinamiğinin büyümeye yönelik olduğu aktarılan açıklamada, kısa bir durgunluğun ardından servis sağlayıcılarının eylül ayında yeni personel almaya açıkça daha istekli olduklarını kanıtladıkları kaydedildi.

Ifo İstihdam Barometresi anketi, imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret ile hizmet sektörlerindeki işletmelerin aylık yeni istihdam beklentisini değerlendiriyor. Firmalardan, gelecek 3 aya ilişkin istihdam planları hakkında rapor isteniyor.

Kaynak: AA