Almanya'da büyüme ilk çeyrekte yavaşladı

15 Mayıs 2018

Almanya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü. Büyüme, bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, 2018'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 arttı. Büyüme verisi, piyasalardaki yüzde 0,4’lük beklentiyi karşılamazken, 2017’nin son çeyreğindeki yüzde 0,6’lık artışın da altında kaldı.

Çeyrek bazda ele alındığında, büyümeye olumlu katkı iç talepten geldi. İhracat ve ithalat dengesi ise GSYH üzerinde olumlu bir etki yapmadı.

Bu yılın ilk çeyreği ile 2017'nin ilk çeyreği kıyaslandığında, düzeltilmiş ve takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı, piyasalardaki yüzde 2,4’lük beklentinin altında, yüzde 2,3 seviyesinde belirlendi. 2017’nin son çeyreğinde GSYH artışı, yüzde 2,9 seviyesinde kaydedilmişti.

Yılın ilk çeyreğindeki ekonomik performans, iç piyasada istihdam edilen 44,3 milyon kişiyle gerçekleşti.

IMF: Almanya kamu yatırımlarını artırmalı

Kaynak: AA